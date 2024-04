CASERTA.LA POLIZIA LOCALE INDAGA SULLE SCRITTE DIFFAMATORIE APPARSE SUI MANIFESTI DEL PREMIER GIORGIA MELONI E DEL VICE PREMIER ANTONIO TAJANICA

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli su segnalazione del consigliere comunale del Comune di Caserta del Gruppo Fratelli d’Italia Avv. Pasquale Napoletano ha dato avvio ad una attività di indagine per individuare gli autori dell’affissione di manifesti riportanti frasi diffamatore affissi sui tabelloni di Via Gallicola nei confronti della Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni dove era riportata la scritta bugiarda nazista e su un altro nei confronti del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani e l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi era riportata la scritta collaborazionista nazista.