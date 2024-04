CASERTA – LA POLIZIA LOCALE SANZIONA AGENZIA FUNEBRE PER 15000,00 EURO ED INVIA GLI ATTI AL SUAP PER QUANTO DI COMPETENZA

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha sanzionato una agenzia funebre contestando al titolare una sanzione di Euro 15000,00. L’attività ubicata al centro della Città di Caserta, era contraddistinda dalla tabella per l’esercizio dell’attività funebre e dai relativi numeri di riferimento per le chiamate, ma non era in possesso del titolo abilitativo per esercitare, di fatto usava gli uffici come succursale rispetto alla sede principale ubicata in altro comune della Provincia di Caserta. La Polizia Locale dopo le verifiche di rito e dopo aver contestato e notificato la sanzione al titolare, ha inviato gli atti al SUAP del Comune di Caserta per quanto di competenza.