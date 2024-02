Caserta. LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN CAMPO DI CALCETTO ED UNO DI PADEL IN LOCALITA’ CENTURANO DENUNCIATO IL TITOLARE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato il

controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “ MATTONE

SELVAGGIO”. E’ stata ispezionata una attività in località Centurano. Dal controllo documentale e

dalla verifica dei luoghi espletato dagli Agenti della Polizia Locale congiuntamente a personale

tecnico in servizio presso l’Ente, un campo di calcetto ed uno di padel sono risultati essere stati

realizzati in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia, in quanto difformi dal titolo edilizio

presentato. Essendo risultata priva dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia

Edilizia il campo di calcetto ed il campo di padel sono stati posti sotto sequestro di Polizia

Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.