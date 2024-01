Caserta. LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UNA SALA DI UN’ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE NELLA FRAZIONE DI FALCIANO

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato il controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “ MATTONE SELVAGGIO”. E’ stato ispezionato un ristorante in località Falciano. Dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi espletato dagli agenti della Polizia Locale congiuntamente a personale tecnico in servizio presso l’Ente, un’attività adibita alla ristorazione è risultata operare in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia, in quanto era stata realizzata una copertura di circa 100 mq e ricavare una sala adibita alla seduta degli avventori. Essendo risultata priva dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria la sala abusiva ed il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare.