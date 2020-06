Caserta: la protesta delle Associazioni sportive contro l’AGIS

Caserta. E’ prevista per domani 9 giugno 2020, a partire dalle ore 11:00, la mobilitazione di tutte le associazioni sportive della Provincia di Caserta che hanno organizzato con i propri allievi e le proprie famiglie un flash mob davanti alla sede della Provincia di Caserta per manifestare contro le decisioni dell’AGIS.

La protesta, regolarmente organizzata dalla Questura di Caserta, vedra’ coinvolte decine di persone le quali si sono impegnate a rispettare le linee guida per il contenimento del COVID19, con il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

La manifestazione si aggiunge ad un primo flash mob avvenuto pochi giorni fa davanti allo Stadio del Nuoto di Caserta.

Rientra, inoltre, in una serie di attività che partono dal coordinamento che ha unito decine di associazioni da ogni punto della Provincia di Caserta e attraversa lo sport del nuoto, del basket, della pallavolo e altre attività che si sono unite per chiedere all’Ente di Provincia di intervenire sulle decisioni già verbalizzate dall’AGIS.

Queste prevedrebbero il pagamento, da parte delle associazioni, dei mesi di chiusura causa covid19, pur non avendo utilizzato le strutture di proprietà della Provincia.

Questa interpretazione del decreto, secondo le associazioni rappresenterebbe “la morte dello sport in tutta la Provincia di Caserta duramente colpito dalla crisi economica per la pandemia”.

Tenendo conto dell’elevato numero di proteste che hanno invaso i social in questi giorni, l’AGIS ha tenuto un CDA nei giorni scorsi dove ha deliberato una serie di vantaggi riferiti esclusivamente al mese di giugno, pur non cancellando il debito pregresso che le associazioni sarebbero tenute a versare.



La soluzione temporanea non ha però soddisfatto i manifestanti: “Le proteste andranno avanti ad oltranza fino a quando non si troveranno delle soluzioni che possano garantire un futuro alle migliaia di sportivi che da ogni parte della provincia casertana lanciano un grido d’allarme”, queste le parole delle associazioni.

Inoltre, dopo il flash mob è in previsione una raccolta firme online per chiedere l’intervento del Presidente della Provincia Magliocca, del presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca e del i Ministro Spadafora.