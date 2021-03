Caserta. La sosta sulle strisce blu costerà’ il 40%in meno

Caserta . Dimezzata del 40% la sosta a pagamento sulle strisce blu . A renderlo noto e’ stato direttamente il Sindaco Carlo Marino . Di seguito le sue dichiarazioni diffuse in rete: “Il sistema dei parcheggi in città cambia radicalmente in favore dei nostri cittadini. Attraverso un’App (K.-city) scaricata sul proprio cellulare sarà possibile localizzare in tempo reale i posti auto disponibili e sono attive nuove modalità di pagamento veloce tramite: carta di credito, Telepass Pyng, Easy Park, senza contare gli abbonamenti a costo ridotto. Con il prolungamento della sosta autorizzata fino alle ore 24:00 nei weekend e nei festivi, inoltre, è rafforzata la nostra azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.”