CASERTA, LADRI DERUBANO IN UNA VILLETTA E SI TROVANO FACCIA A FACCIA CON LA PROPRIETARIA

Nella giornata di ieri, una banda di ladri (forse in quattro) hanno tentato il colpo in una villetta di Via Pesteur nella zona Parco Cerasole di Caserta.

I ladri, dopo aver forzato il cancelletto di ingresso del giardino , hanno scardinato con una grossa mazza di ferro l’inferriata di protezione della portafinestra.

Una volta entrati all’interno dell’appartamento hanno focalizzato la loro attenzione sulla cassaforte e non riuscendo ad aprirla l’hanno scardinata dal muro . Durante questa operazione hanno sfondato la parete divisoria con la villetta adiacente , aprendo un grosso buco . Tutto questo senza preoccuparsi dell’antifurto assordante che intanto aveva allertato gli altri vicini.

Per fortuna nell’altra abitazione c’era la padrona di casa che con grande spavento , si è trovata di colpo faccia a faccia con i ladri . A questo punto i malviventi se ne sono scappati.

Pare che i malviventi abbiano atteso che i padroni di casa della prima villetta uscissero . Qualcuno ha anche visto una quinta persona , una ragazza che facendo finta di passeggiare con il telefonino , forse abbia fatto da palo.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che al momento stanno indagando su cosa possa essere stato trafugato , anche con l’aiuto della padrona di casa che intanto è rientrata , avvisata dai vicini.