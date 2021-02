Caserta. Attimi di paura nella serata di ieri in via San Nicola a San Benedetto, dei ladri hanno cercato di irrompere in una villetta. Dai fatti ricostruiti i malviventi sarebbero passati nel giardino della casa a fianco. Sul posto è giunta la Polizia per verificare quanto accaduto . Siamo in attesa di riscontri . Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.