Caserta, ladri di pneumatici di nuovo in azione

Ancora un furto di pneumatici di autovetture a Caserta.

Questa volta è toccato ad una Smart Fortwo parcheggiata in via Rossi, lasciata su dei mattoni dopo essere stata privata delle ruote e dei cerchioni.

Si riapre dunque il tema sicurezza in città. Quello di stamattina infatti non è che l’ultimo di una lunga serie di furti simili, per quella che sembra essere diventata una moda.

Da tempo si sprecano le richieste di maggiore controllo da parte dei residenti, desiderosi quanto meno di poter lasciare la propria auto parcheggiata in strada senza il rischio di subire atti del genere, anche in pieno giorno.