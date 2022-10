Caserta. Ladri in azione : duro colpo all’ imprenditore edile Marzo

Caserta. Il gruppo Marzo costruzioni ancora vittima di un furto . Questa volta il colpo e ’avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre , alcuni malviventi si sono intrufolati nel deposito dell’ azienda, sito nei pressi dell’ Asl , precisamente all’incrocio tra via S. Commaia e Viale Harris.

I ladri, dopo aver scassinato il cancello d’ingresso che dà sulla strada, sono entrati nel garage, che il gruppo Edile Marzo utilizza come deposito, anch’esso chiuso con adeguati catenacci, e hanno portato via materiale per un valore di almeno 30,000 euro , caricandolo oltretutto su un camion di proprietà’ dell’azienda.

I malviventi sono andati via uscendo dal cancello precedentemente citato.

Sul posto le forze dell’ ordine hanno rilevato tutte le notizie utili per portare avanti l’ indagine ,oltretutto In prossimità del cancello dal quale si sono dileguati i ladri, vi è posta una telecamera di videosorveglianza comunale, probabilmente non funzionante.