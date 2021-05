CASERTA, L’ASL ORGANIZZA IL MODERNA DAY PER GLI OVER 65

Dopo il grande successo dei due giorni di Astra DAY, l’Asl di Caserta ha organizzato, presso tutti i centri vaccinali di Terra di lavoro, un Moderna day per gli over 65. Il giorno indicato per la vaccinazione è il 19 maggio: dalle ore 07.30 alle 23 i residenti nella provincia di Caserta dai 65 anni in poi.

L’obiettivo dell’Asl di Caserta è di raggiungere le 5.000 somministrazioni. Ci si potrà registrare sulla piattaforma a partire dalle ore 12 del 17 maggio 2021. Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, l’indirizzo e-mail e numero del cellulare.

I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’Asl. Esauriti i posti disponibili, le prenotazioni eccedenti verranno utilizzate per le successive convocazioni.

La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione avverrà, quindi, nelle successive ore e solo dopo che l’Asl avrà effettuato tutti i necessari controlli di routinesugli iscritti. Tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno dato esito positivo, riceveranno sms ed e-mail di conferma in cui verrà indicato l’orario e la sede vaccinale dove presentarsi. Verranno inviati, inoltre, il modulo per il consenso e il questionario da consegnare compilato poco prima della somministrazione. Al contrario, tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno avuto esito negativo non riceveranno sms ed e-mail. L’Asl di Caserta raccomanda, infine, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail, in quanto non sarà possibile modificarli successivamente.