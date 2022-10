CASERTA. L’ASSESSORE MARZO E IL CONSIGLIERE RUSSO INCONTRANO IL COMITATO DEL RIONE TESCIONE

Si è svolto in un clima di grande partecipazione ed interesse l’incontro dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo e del consigliere comunale capogruppo dei “Moderati-Insieme per Caserta” Massimo Russo con il Comitato di quartiere del Rione Tescione. L’appuntamento si è tenuto nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, presso il teatro della Parrocchia San Pietro in Cattedra, ed è stata l’occasione per confrontarsi sui problemi che affliggono il quartiere e per condividere possibili soluzioni. Tanti i temi affrontati: dalla viabilità, alla sicurezza, alla potatura del verde, alla pulizia delle caditoie, fino al project della pubblica illuminazione e alla riqualificazione di Piazza Cavour. L’assessore Marzo ha rassicurato i presenti sul fatto che tutte le problematiche da loro segnalate sono all’attenzione dell’Amministrazione, che è al lavoro per renderle concrete e realizzabili. “Il riscatto dei quartieri popolari e delle frazioni casertane è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione – dichiara Massimiliano Marzo – Con il consigliere comunale di zona Massimo Russo stiamo lavorando per fornire pronte risposte ai residenti del Rione Tescione, consapevoli che c’è tanto da fare e, al contempo, fermamente convinti che la raccolta delle istanze dei cittadini è elemento fondamentale per una corretta progettazione e programmazione delle opere da realizzare sul territorio”. Soddisfatto il consigliere Russo: “Ringrazio l’assessore Marzo per la disponibilità ed il costante impegno che sta dimostrando fin dal primo giorno di insediamento – afferma – Ascoltare le persone è la nostra missione, fornire risposte concrete è il nostro dovere!”.