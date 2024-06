Caserta, l’assessore Mucherino in quota M5S si dimette dalla Giunta

Riceviamo e pubblichiamo:“I recenti fatti di cronaca che hanno interessato il comune di Caserta, rendono al momento incompatibile la presenza in giunta del Movimento 5 Stelle, che quindi rimette la delega all’Ambiente e alla Transizione ecologica al sindaco Carlo Marino, che finora ha osservato lealmente gli impegni con il M5S. Il M5S esprime piena fiducia – si legge nel comunicato – nell’attività dei magistrati. Siamo entrati nel governo cittadino casertano per dare un contributo fattivo su un tema, quello della transizione ecologica, che riteniamo di vitale importanza per il futuro della Città. In questi anni abbiamo portato avanti un lavoro straordinario e auspichiamo che i progressi compiuti e il lavoro svolto finora possa essere un solido fondamento – si legge ancora – per l’avvenire. Tuttavia, dinanzi ai fatti emersi, è necessaria una presa di posizione a difesa dei valori della legalità.” Lo dichiarano congiuntamente il Coordinatore provinciale del M5S Giuseppe Buompane e l’Assessore Carmela Mucherino”.