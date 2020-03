Per lavori alla linea ferroviaria il Comune di Caserta dispone la chiusura al traffico di via Renato De Martino, nel tratto compreso da piazza Sant’Anna a via Ferrarecce, fino al 19 marzo dalle 21 della sera alle 5 del mattino successivo. Il traffico ordinario avverrà mediante il senso unico alternato per i veicoli dei soli residenti, mezzi di soccorso, aventi titolo e diritto nel tratto non interessato dei lavori.