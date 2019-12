Caserta.Le dimissioni di Tiziana Petrillo e il rischio per la Sparago

Caserta. Il consiglio comunale sull’ approvazione dei bilanci procede senza tregua. Il Gruppo Insieme composto da Gianni Megna e Roberto Peluso non si e’ presentato in aula e in un comunicato hanno spiegato i motivi.

Tiziana Petrillo, la loro Assessora di riferimento si e’ dimessa dalla carica con una Pec inviata alla Segreteria del Sindaco. Si attende il voto dopodiche’ se sara’ confermato il voto negativo, annunciato, di Mario Russo e l’ assenza di Liliana Trovato allora molto verosimilmente il Sindaco Carlo Marino fara’ saltare anche l’ Assessorato della Sparago.

Vi terremo informati.