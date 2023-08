Caserta. Le sbarre non si abbassano e ua donna ,alla guida della sua Panda, rischia di essere investita dal treno

Caserta. Momenti di paura al passaggio a livello fra San Benedetto e Falciano . Nella mattinata di oggi , giovedi’ 24 agosto, una donna ,alla guida della sua Panda, mentre si accingeva ad attraversare i binari ,la sua attenzione è stata attirata dal suono e dal rumore di un treno che in quel momento stava percorrendo quel tragitto. A quel punto la signora , rendendosi immediatamente conto del pericolo che stava correndo e del fatto che le sbarre non si erano abbassate ,con una manovra velocissima è riuscita a parcheggiare la sua auto in modo trasversale ,parallelamente ai binari , evitando il peggio .

Non è la prima volta che le sbarre di un passaggio a livello non sono sincronizzate con il passaggio del treno e non è la prima volta che qualcuno rischia la vita. La donna , avvicinata da alcuni passanti è apparsa sconvolta e impaurita . Da oggi,nel bagaglio dei suoi ricordi resterà sicuramente quello del pericolo corso stamattina.