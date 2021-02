CASERTA, L’EX CANAPIFICIO ANCORA SENZA SEDE

Il centro sociale di Caserta l’ex canapificio a poche centinaia di metri alla stazione è ancora senza una sede.

Ma riproviamo a fare un breve excursus di quello che è accaduto: era il 12 marzo 2019 quando la struttura che ospitava a Caserta le attività del – fu posta sotto sequestro per criticità strutturali. Da quasi due anni, attivisti e rappresentanti dell’associazione sono in attesa che il Comune di Caserta fornisca loro una nuova sede, la cosiddetta “casa del sociale”, ed intanto hanno continuato a svolgere in strada o appoggiandosi presso sedi di altre associazioni, importanti attività, dalla gestione del progetto di accoglienza per migranti SPRAR agli sportelli per il reddito e per le famiglie, e nell’ultimo anno di pandemia il supporto per l’accesso ai bonus, l’aiuto psicologico o quello più materiale per cibo, spesa a domicilio, consegna farmaci e bombole di ossigeno.

In attesa che venga riqualificato il capannone sotto sequestro di viale Ellittico che ospitava il centro sociale, il Comune di Caserta ha deciso intanto di ristrutturare il palazzo Ex-Omni a viale Beneduce, che ospitava gli uffici del rettorato, con un stanziamento regionale di 700mila euro, che diventerà sede dell’Ex Canapificio. L’iter però non è ancora ultimato. Mimma D’Amico, storica responsabile del Centro sociale, ha rilasciato queste dichiarazioni-“la delibera del Comune è già pronta, ma manca una parte fondamentale, cioè l’affidamento, come è stato già deciso, all’Ex-Canapificio. , ‘ ‘ à a, ‘è ‘ ? Chiediamo risposte chiare a questa amministrazione, i cittadini di Caserta non possono più aspettare di avere un luogo dove i loro bisogni e le loro istanze vengano ascoltati”. In questi mesi di emergenza sanitaria, la quale ha cercato di creare una rete con altre associazioni ossia, l’Ex Canapificio, facente parte della rete Caserta Solidale, cui partecipano anche il Comitato Villa Giaquinto, l’Arci, Città Viva, la Caritas, Nero e non solo, la Coop Zetesis e tanti volontari, ha attivato un call center per aiutare le tante persone bisognose