Caserta/Liceo Artistico “San Leucio”: creatività in mostra e in passerella con la “Notte della Moda”

Casagiove. Mostre, performance e sfilate di moda curate e realizzate dai diversi indirizzi del Liceo Artistico “San Leucio” rappresenteranno la creatività che gli allievi, accompagnati dai docenti, porteranno in scena nella Sala mostre del Quartiere militare borbonico di Casagiove.

Patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Casagiove e Caserta; con i saluti del sindaco Giuseppe Vozza e del presidente della Provincia Giorgio Magliocca e l’introduzione della dirigente scolastica Immacolata Nespoli si aprirà la tanto attesa “Notte della Moda”.

Si parte alle ore 18:30 di oggi, sabato 8 ottobre, e si proseguirà sino allo scoccare della mezzanotte.

L’evento è promosso dalla Rete Tam, una rete nazionale di scuole che operano in vari settori dell’area moda, che vede coinvolti più di 30 istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Un’iniziativa che avrà in Terra di Lavoro la sua eccellenza con l’Artistico di Caserta, e che inaugurerà la stagione 2022/2023 degli eventi dello storico istituto casertano.

Un’occasione unica per condividere attraverso i lavori e le opere delle studentesse e degli studenti e la cura e l’impegno del corpo docente, in un clima di festa, la magia di un progetto educativo che, con i suoi sbocchi e opportunità occupazionali, vuole farsi scelta di vita.

In evidenza l’operosità e la creatività di una scuola dove i sogni si incontrano con le abilità e le competenze unite alla passione, all’entusiasmo, alla contaminazione artistica e alla riflessione su un mondo in continuo divenire.

“Il progetto Notte della Moda – spiega la dirigente scolastica Immacolata Nespoli – vuole far conoscere le capacità delle allieve e degli allievi, il ruolo della scuola in un settore, come dicono gli organizzatori della Rete Tam, in cui tradizione e innovazione si intrecciano per una nuova elaborazione delle eccellenze del Made In Italy; il tutto con uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità, tema che permea in profondità la filiera della moda, consentendo sviluppi virtuosi della catena produttiva e permettendo la realizzazione di prodotti sempre più in linea con le richieste di un pubblico impegnato e attento a qualità e rispetto dell’ambiente”.

Sette sono gli indirizzi dell’Istituto: Audiovisivo e multimediale, Grafica, Arti figurative con curvatura Grafico pittorica e Plastico pittorica, Architettura e Ambiente, Scenografia, Design con curvatura Industria, Moda. Durante l’evento ci saranno anche performance pittoriche.

Sette progetti per un liceo che ha le porte aperte dall’alba al tramonto con i suoi corsi anche per gli adulti del serale.

Alle 20.30 inizierà la sfilata di moda, espressione di 7 progetti sviluppati nel corso degli ultimi anni: Fruscio delle sete – Mater Matuta, legati al territorio, il design attraverso Tagli Geometrici, Pelle e borchie: l’eleganza della trasgressione – Happening sulla pace – realizzazione di un abito direttamente su modella, Percorsi trasversali (Pcto), “Quello che le donne non dicono”.

“Abbiamo voluto – aggiunge la preside Nespoli – offrire, a quanti verranno sabato ad incontrarci, un’immersione nell’arte in tutte le sue declinazioni, così come accade nel nostro liceo. Opere pittoriche, scultoree, in ceramica, fotografiche, plastici, oggetti di design, cortometraggi e tanto altro ancora, perché la nostra scuola è un caleidoscopio di colori e creatività”.