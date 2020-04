Caserta. L’innovazione di Media-Service : vendita e assistenza online per i clienti

Caserta. Il Covid-19 ,molto probabilmente ,cambierà per sempre il nostro modo di vivere. In questi mesi di quarantena forzata abbiamo scoperto il valore di una passeggiata, di una pizza fra amici ,di un abbraccio, di una gita fuori città. Qualcuno dice che dopo la Pandemia il mondo subirà netti cambiamenti .

In questo periodo sono tante le persone proiettate nella cosiddetta seconda fase che consiste nel fatto di imparare a convivere con questo maledetto virus il quale, anche se in numero calante, continua a seminare morti e contagiati.

La natura cambia e anche le attività commerciali, per continuare ad esistere e creare lavoro, devono cambiare , adeguarsi a quello che , con molte probabilità ,sarà il nuovo mercato . L’impossibilità di non poter uscire di casa, ha costretto la popolazione ad affidarsi al WEB quasi completamente : le aziende più’ pronte hanno subito percepito il messaggio e si sono adeguate ristrutturando il loro modo di offrire servizi ai propri clienti .

Un plauso ,sotto questo aspetto, va sicuramente a Media-Service, azienda di servizi e tecnologie digitali, presente sul mercato del territorio casertano da oltre 23 anni . L’azienda che ha punti vendita in via Roma- Piazza G. Amico e via Tescione-Caserta, Centro Commerciale Iperion-Caserta e Centro Commerciale Apollo –Casapulla si è velocemente organizzata offrendo ai clienti un servizio online efficace e adeguato ai tempi mettendo a disposizione personale qualificato per ogni esigenza . In questo periodo la ditta Media-Service è aperta nella sede di via Roma -Piazza G.Amico dal lunedi’ al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.15 e dalle 15.30 alle 19.30. In ogni caso tutti coloro che vorranno ricevere assistenza o effettuare acquisti online basta semplicemente collegarsi al sito www.mediaserviceonline.it per soddisfare ogni propria richiesta . Oltretutto Media-Service ha messo a disposizione dei propri clienti ben tre numeri telefonici attivi tutti i giorni dalle 09 alle 13 e dalle 16 alle 20. Anche in questo caso ci sarà un personale specializzato pronto ad accogliere le istanze dell’ utenza.

Consulenza prodotti e assistenza tecnica 3791327173

consulenza operatori telefonici 3791201782

sito: disponibilità e ordini 3888186061.

Tutto cio’ viaggia a pari passo con quello che con il tempo è diventato un vero e proprio slogan aziendale :NOI CI SIAMO SEMPRE!!