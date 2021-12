Caserta. L’istituto comprensivo “Giannone-De Amicis” torna a scuola

Caserta. Dopo la disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di chiusura di tutti i plessi dell’I.C. “Giannone-De Amicis”, il Comune di Caserta ha ricevuto una nota nella quale si comunica che “non si ravvisano controindicazioni alla ripresa delle attività scolastiche in presenza” per l’Istituto Comprensivo Giannone-De Amicis, specificando l’esclusione delle classi per le quali invece è in corso la quarantena.

Seguirà ordinanza.