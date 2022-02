Caserta. L’ultimo saluto ad Antonio La Peruta, in arte Alin (video)

Caserta. Si sono tenuti oggi, alle 15 alla chiesa di Sant’Anna, i funerali per l’ultimo saluto ad Antonio La Peruta, in arte Alin, rapper trentasettenne di Via Acquaviva, amato da tutta Caserta sia per la sua personalità dolce e sensibile, che per la sua simpatia.

La prematura scomparsa dell’artista casertano, ha lasciato grande tristezza in tutta la città, in particolar modo nella zona Acquaviva, di cui era originario. Alin non aveva i genitori, persi tanti anni prima, ma lascia il fratello Gemmita.

Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati da amici, conoscenti e tutte le persone che lo porteranno sempre nel cuore, sulla sua bacheca facebook:

“Buon viaggio amico mio,forse in paradiso qualcuno ti comprenderà, li potrai fare il tuo rap nella pace eterna❤️” e “Ciao Caro Amico! Ci Mancherai! Non potrò mai dimenticare le nostre avventure assieme…Proprio oggi che iniziava Sanremo e che tu aspettavi sempre con ansia! R.I.P. “ sono solo una piccola parte dei pensieri che gli sono stati dedicati.