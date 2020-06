Lutto all’ITI GIORDANI. Muore il Prof. VINCENZO CARBONE

Caserta. Lutto all’ITI Giordani di cui e’ Dirigente Scolastico la Dott.ssa Antonella Serpico.

Nella mattina di oggi, 20 giugno 2020, e’ scomparso il Prof. Vincenzo CARBONE, docente di sostegno presso il prestigioso istituto casertano.

Attonita e sgomenta tutta la comunita’ educante del Giordani che si stringe attorno alla famiglia.

Il Prof. Vincenzo Carbone e’ venuto a mancare a causa di un infarto fulminante.

“La bravura di un insegnante – ha commentato il Dirigente Scolastico Antonella Serpico- non si misura sui ragazzi che sono già bravi in partenza ma sulla capacità di aiutare chi é in difficoltà e di risollevarlo da un destino che altri credono già segnato”.

“Vincenzo Carbone ha dedicato la sua professione ad aiutare i ragazzini in difficoltà”ha concluso il Dirigente Serpico.

Il Prof. Vincenzo Carbone non era impegnato negli esami di Stato.