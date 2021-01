Caserta, lutto nel mondo della sanità per la scomparsa del dirigente Asl UOPC dott. Mario Della Gatta

Marcianise/Macerata Campania. Grande è il cordoglio nel mondo della sanità casertana per la scomparsa all’età di 69 anni del dott. Mario Della Gatta, dirigente Asl dell’U. O. P. C di Caserta. Stimato professionista, già dirigente medico a Marcianise, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari a seguito di un brutto male che lo aveva recentemente colpito. Lascia la moglie Anna, la figlia Grazia, i fratelli Luigi e Alberto, la sorella Anna. Due le comunità segnate profondamente dal dolore per la sua perdita dal momento che era originario di Macerata Campania, ma risiedeva a Marcianise. I funerali avranno luogo nella giornata di domani, mercoledi 20 gennaio, alle ore 10,00 presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima in Marcianise. La salma sarà poi accompagnata per la sepoltura nel cimitero di Macerata Campania.