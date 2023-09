Caserta. In questi minuti una vera e propria bomba d’ acqua si è abbattuta sulla città . Sono molte le strade dove la circolazione è quasi impossibile. Si registrano allagamenti ovunque e in modo particolare in Via Petrarelle , in Via Arno e in prossimità dei sottopassi. In Via Acquaviva e in Via Patturelli invece ci hanno segnalato che alcuni alberi sono caduti in strada e il traffico è praticamente in tilt .

Si consiglia di uscire da casa solo ed esclusivamente per esigenza .