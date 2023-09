Caserta: mamma incastra maestra violenta

A Parete – in provincia di Caserta – un’insegnante di una scuola materna paritaria è accusata di aver maltrattato i piccoli di cui avrebbe dovuto prendersi cura.

La madre di uno dei piccoli si sarebbe accorta di alcuni maltrattamenti ed avrebbe piazzato un registratore nel vestitino del figlio, avendo in questo modo – purtroppo – conferma dei sospetti.

È emerso che l’educatrice era solito prendere a schiaffi ed offendere pesantemente i bambini, motivo per cui a seguito della denuncia sporta dalla mamma di cui sopra è stata raggiunta dall’ordinanza di sospensione per 12 mesi dall’attività lavorativa, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord