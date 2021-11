Caserta. Il mal tempo non ha fermato stamattina la tradizionale cerimonia in suffragio dei caduti e dei dispersi in guerra.

Alla manifestazione ha partecipato , fra gli altri , il Sindaco di Caserta Carlo Marino il quale ha dichiarato :”Questa mattina ho partecipato alla cerimonia in suffragio dei nostri caduti e dei dispersi in guerra. Rispettare la memoria della nostra città per vivere un futuro migliore.