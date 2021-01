Caserta. manutenzione stradale: Nuovo affido per le buche

Caserta.In corso la procedura per un nuovo affido utile alla manutenzione stradale, in particolare per le buche più pericolose sul territorio comunale. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo della Sicurezza cittadina e al Decoro Urbano, Raffaele Piazza: “Nei mesi scorsi questi interventi non si si sono mai interrotti. Abbiamo ottimizzato tempi di intervento e procedure, operando sui luoghi che quotidianamente ci segnalano i cittadini e su quelli che risultano da un monitoraggio costante svolto con l’ausilio dei tecnici comunali competenti. Questo nuovo e prossimo ciclo di interventi ci consentirà di proseguire utilmente questa azione”.

