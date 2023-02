Caserta. Marciapiedi di via degli Antichi Platani ,manto sconnesso e dissestato. L’ interrogazione scritta di Pasquale Napoleta FDI

Caserta . Il consigliere comunale FDI Pasquale Napoletano a nome dell’ intero gruppo consiliare ha presentato un’ interrogazione scritta avente ad oggeto il Marciapiede sito in via Degli Antichi Platani .

Premesso che: il manto sconnesso e dissestato dei marciapiedi – si legge nel documento rappresenta un elemento di pericolo per i pedoni che vi transitano, soprattutto per le persone anziane e invalide che in caso di caduta possono riportare lesioni fisiche e traumi alle articolazioni;

Evidenziato che diversi marciapiedi della nostra città sono in uno stato di incuria totale, come è soprattutto quelli presenti in Viale degli Antichi Platani in San Leucio prodromo d’ingresso alla Real Colonia, che versano in condizioni di dissesto con buche, dossi e crepe con il rischio che qualcuno possa incorrere in infortuni e possibili lesioni anche irreversibili;

che i marciapiedi di Viale degli Antichi Platani durante le precipitazioni piovose diventano ancor più pericolosi, poiché le buche ed i dossi che vi sono non consentono un corretto deflusso delle acque creando profonde pozzanghere che mettono in pericolo l’incolumità di chi vi transita.

INTERPELLA Il Sindaco Carlo Marino e l’ intera Giunta Comunale per conoscere: se esiste un crono programma per la manutenzione dei marciapiedi pubblici ed, in caso affermativo, entro quali termini intende intervenire al fine di porre in essere interventi di rifacimento dei marciapiedi di Viale degli Antichi Platani che si trovano in condizioni di dissesto ed incuria ormai da tempo;

quale sia il livello di finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi cittadini ed i motivi per cui non si è ancora intervenuti per effettuare i necessari lavori di manutenzione dei marcia- piedi in questione”.