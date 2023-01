Caserta . Marco Cicala a Boeri : Le sue dichiarazioni prive di ogni fondamento

Marco Cicala , rappresentante nazionale al comparto difesa e sicurezza risponde a muso duro all’ ex Presidente dell’ INPS Tito Boeri il quale in una sua dichiarazione ha parlato di presunti benefici o privilegi delle donne e uomini con le stellette.

“Il sig. Tito Boeri ha denigrato e mortificato il Personale in divisa parlando di presunti benefici o privilegi delle donne e uomini con le stellette- ha dichiarato Marco Cicala- E’ evidente che si tratta di una dichiarazione priva di fondamenta, i fatti, risultati, gli effetti sotto qualsiasi prospettiva, smentiscono in pieno tale sconcertante affermazione.

Sig Boeri, conosce il valore della vita di un essere umano? Conosce il ” costo” del sacrificio del Personale e dei familiari di chi, per scelta, giura e dedica tutto il suo essere al “dovere” ed al sacro servizio al cittadino?

I valori costituzionali possono essere soggetti ad un resoconto contabile di “partita doppia”? Sono pronto a farle da “cicerone” invitandola a visitare il “nostro” personale in attività, che senza poche difficoltà, 24h su 24h e per 365 giorni all’anno è a servizio del Popolo italiano”

#TitoBoeri #commissionedifesacameradeideputati

#commissionedifesasenatodellarepubblica

#ministerodelladifesa

#presidenzadelconsigliodeiministri