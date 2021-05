Caserta. MARGI chiude i battenti . Le parole di Stefano Mariano

Caserta. Un’ altra attività’ storica casertana chiude i battenti . MARGI , il noto negozio di abbigliamento di via Alois ha ufficializzato la prossima chiusura . L’ attività’ era aperta dal lontano 1988 e da qualche anno era attiva anche in via Mazzini .

Poi il Covid e la crisi economica che ha distrutto ogni sogno è abbattuto ogni ambizione .

“ Ci rinuncio- ha dichiarato il proprietario Stefano Mariano – abbiamo provato a superare questo triste momento con tutte le nostre forze ma ci siamo dovuti arrendere.Caserta ha bisogno di essere rilanciata commercialmente , una città’ dormiente che sembra non avere forza per reagire. Abbiamo tirato avanti con le nostre forze , senza un aiuto, senza un ristoro . Ci fermiamo qua!. Grazie a tutti i nostri clienti che ci sono stati vicino ma forse doveva andare così’. “