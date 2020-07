CASERTA – Maria Chiara Norgini è uno dei 2 liberi della Volalto 2.0 Caserta

CASERTA – Maria Chiara Norgini, 22 anni di Foligno è uno dei 2 liberi della Volalto 2.0 Caserta. Maria Chiara inizia la carriera nel 2011 in b2 a Bastia Umbra, arrivando nel 2014 in A2 nel Beng Rovigo e nel 2015 fa il suo esordio in massima serie l’A1 ne Il Bisonte Firenze, continuando nel 2015 nel Millenium Brescia e quest’anno arriva a CASERTA.

Gioca a pallavolo perché, come afferma lei stessa, “è la mia vita”. E’ di poche parole ma molto determinata verso la vittoria. È testarda, tenace e volenterosa. Ha i suoi riti scaramantici prima di entrare in campo, riti che non rivela però perché altrimenti “ non si avverano” . È una grande appassionata di animali che ama moltissimo.

Quest’anno con la sua determinazione e con la sua tenacia difenderà le retrovie casertane!