Caserta. Massimiliano Marzo ” Sto con Marino per il biodigestore in localita’ Mastellone”

Caserta. ” Non mi candido alle elezioni regionali. In questo momento, dati i tempi ristretti, sono proiettato verso le amministrative 2021 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Caserta”.

Queste le parole del Consigliere Comunale Massimiliano Marzo- gruppo consiliare Caserta nel Cuore- . Marzo, eletto nel 2016, risulto’ essere il Consigliere Comunale piu’ votato a Caserta con ben 800 voti. Un successo strepitoso che, tuttavia, relego’ Marzo all’opposizione avendo egli sostenuto la candidatura a Sindaco di Riccardo Ventre.

All’epoca, Massimiliano Marzo si candido’ con Forza Italia: un matrimonio nel quale il giovane imprenditore falcianese porto’ in dote a Silvio Berlusconi un seggio a Palazzo Castropignano.

Ma il rapporto con Forza Italia si estinse subito : Marzo lascio’ il ” partito ingrato e indifferente “e segui’ un altro illustre fuoriuscito ” azzurro”, cioe’ il Consigliere Regionale Gianpiero Zinzi, entrando a far parte del suo gruppo consiliare al Comune di Caserta, denominato, per l’appunto, ” Caserta nel Cuore”.

Con Gianpiero Zinzi, successivamente reclutato da “Cambiamo” il Movimento di Giovanni Toti, Massimiliano Marzo punta a candidarsi al Consiglio Comunale di Caserta nel 2021.

E, secondo notizie sempre piu’ insistenti, nel 2021, Gianpiero Zinzi sarebbe intenzionato a presentarsi come avversario del Sindaco Carlo Marino per la guida della citta’.

Per il momento, Massimiliano Marzo si prepara alla battaglia elettorale del 2021 nel suo quartier generale, ovvero la frazione di Falciano di Caserta.

Ma e’ deludente il suo bilancio sull’attuale opposizione consiliare.

“Nel nostro Consiglio Comunale-spiega Massimiliano Marzo- l’opposizione si e’ ritagliata un ruolo distruttivo , oserei dire quasi demagogicamente, in merito a tutte le iniziative proposte dalla amministrazione comunale. E’ una vera delusione, per chi, come me, e’ abituato a fare politica sul territorio e a condividere progetti nell’interesse della citta’. L’opposizione consiliare del Comune di Caserta si limita a contestare , a boicottare quello che viene proposto dal Sindaco, ma non trova soluzioni alternative ne’ una sintesi con la maggioranza. A tutt’oggi, con questo modus operandi la minoranza non ha realizzato niente di buono per la citta’.Io siedo nei banchi dell’ opposizione e ritengo che questa non e’ politica, ma svilimento della sua funzione istituzionale”.

Un Massimiliano Marzo chiaro e determinato come sempre che non esita a dire la sua sulla vicenda del biodigestore.

“ La chiusura politica dell’opposizione – spiega- ha raggiunto il top con la polemica sorta intorno alla realizzazione del biodigestore. Tutta una serie di preclusioni solo perche’ la proposta viene dal Sindaco. Io dico, invece, che quella di istallare un impianto di trattamento di rifiuto umido in localita’ Mastellone sia una proposta valida sia per la scelta dell’area, esterna alla citta’, sia per la funzione dell’impianto. Il trattamento ” in casa nostra” consentirebbe all’amministrazione comunale, e quindi ai cittadini, di risparmiare sui rifiuti che attualmente devono essere smaltiti altrove ad un costo di 200 euro a tonnellata. Le grandi citta’ europee convivono con questo tipo di impianti allocati, senza alcun problema, all’interno delle citta’”.

“Il punto e’ – conclude- che mi sento completamente inadatto nel ruolo di consigliere comunale in seno a questa opposizione spenta. Forse potrei essere piu’ utile come assessore agendo concretamente sul territorio nell’interesse dei cittadini

Messaggio , questo, certamente diretto a Gianpiero Zinzi; o forse anche a qualcun altro?