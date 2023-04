Caserta. Maurizio Del Rosso:” Sul Corso Trieste lavori infiniti”

Lavori infiniti sul Corso Trieste

Da qualche mese, infatti, a seguito di denunciati problemi di defluizione delle acque piovane, sul Corso Trieste all’altezza del civico 17, sono stati avviati dei lavori per la loro canalizzazione.

Tuttavia i lavori non sono ancora terminati, anche perché pare che il Comune per una questione di estetica abbia deciso di porre in essere il medesimo intervento anche sul versante opposto, generando ulteriori disagi alle attività commerciali e ai relativi avventori , aggravando anche il già congestionato traffico cittadino.

Ingiustificabile che un simile intervento possa durare così tanto. Credo accada solo a Caserta. E chi paga i lavori non necessari? Ho chiesto quindi – dichiara il consigliere comunale Maurizio Del Rosso – la trasmissione del progetto dei lavori con l’indicazione dei relativi costi e del nominativo del direttore del lavori unitamente al termine previsto per il completamento dell’opera.