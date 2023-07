Caserta.MERCOLEDI’ 12 LUGLIO PARTONO I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA MARCONI

Mercoledì 12 luglio partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale in via Marconi,

strada che nelle ultime settimane è stata interessata da una serie di interventi che hanno

riguardato l’ammodernamento della rete di fibra ottica.

L’opera di apposizione dell’asfalto, secondo quanto previsto dal cronoprogramma,

terminerà venerdì 14 luglio.

Anche questa iniziativa fa seguito alla diffida che il Comune di Caserta, attraverso

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, indirizzò, alla fine del mese di

febbraio, a tutti gli enti concessionari di infrastrutture al di sotto del piano stradale

comunale, annunciando la sospensione di ogni autorizzazione alla “manomissione

stradale”. Da allora ogni intervento, infatti, è subordinato all’impegno, da parte del

concessionario di turno, ad effettuare il completo ripristino del manto stradale sul quale si

svolgono i lavori.

"Prosegue – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – l’impegno

per la messa in sicurezza delle strade della città. In via Marconi riprendono i lavori dopo

l’intervento di scarificazione. Abbiamo atteso qualche settimana prima di provvedere alla

stesura del tappetino di asfalto perché siamo intervenuti per installare i nuovi pali della

pubblica illuminazione. Ora via Marconi si prepara a cambiare completamente volto, dopo

anni in cui abbiamo assistito al danneggiamento da parte delle società che gestiscono i

sottoservizi. Sono davvero entusiasta di quanto stiamo facendo per riqualificare le nostre

strade”.