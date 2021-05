Caserta. Militari dell’ esercito sventano una rapina

Caserta, 11 maggio 2021. Nella tarda mattinata di oggi due militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’Operazione “Strade Sicure”, appartenenti al Raggruppamento “Campania” su base 7° Reggimento bersaglieri, sono intervenuti per bloccare un rapinatore che aveva appena commesso una rapina all’interno di un ufficio bancario ubicato nel centro cittadino di Caserta.

Ad attirare l’attenzione dei due bersaglieri, fuori servizio, sono state le richieste di aiuto del personale di un istituto di credito che indicavano un individuo in fuga il quale è stato prontamente raggiunto e bloccato dai militari.

Il presunto rapinatore, successivamente, è stato consegnato alle Forze dell’Ordine per essere sottoposto alle procedure di rito.