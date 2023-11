Caserta. Minuti di Black-out in città’ .

Caserta. Insolito sabato sera quello del 4 novembre 2023: al gran numero di persone scese in strada per trascorrere la serata del fine settimana ha fatto , invece, da contraltare un black- out generale che si è’ generato , a partire da zona Petrarelle per tutta la zona est della citta’

Il buio nelle strade L’ ha fatta da padrona mentre i numerosi ragazzi si spostavano a piedi da una parte all’ altra accompagnandosi con la torcia del telefonino. Si è’ trattato di un episodio momentaneo: poco alla volta, i lampioni delkvarie aree della città hanno ripreso a funzionare . Proprio in questi minuti sembra si sia ripristinando la normalità’