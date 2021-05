Caserta, ‘Modernaday’ in arrivo

Caserta – Open Day del vaccino anti-Covid19 a Caserta per giovani dai 18 ai 25 anni che accompagnano un over 65, martedì 1 giugno 2021. Presso i Centri Vaccinali della Caserma Brigata Garibaldi e S Andrea del Pizzone-Francolise saranno somministrati i vaccini Moderna. A disposizione ci sono 3mila dosi per under 25 e 3mila per gli over 65. Per partecipare come giovane all’Open Day bisogna però prenotare sul portale della Soresa che sarà aperto dalle ore 9 di domenica 30 maggio 2021.

Il Moderna Day, “VacciniamocInsieme” dell’Asl di Caserta, si terrà il giorno 1 Giugno 2021 presso i Centri Vaccinali della Caserma Brigata Garibaldi e S Andrea del Pizzone-Francolise, per la somministrazione del Vaccino “Moderna” dedicato ai giovani dai 18 ai 25 anni che accompagnano un over 65, entrambi residenti nei Comuni afferenti all’ASL Caserta. L’ASL Caserta ha organizzato, presso i centri vaccinali della Brigata Garibaldi e di Francolise (S. Andrea del Pizzone) un Moderna Day dalle ore 7:00 alle ore 24:00 del 1.06.2021 per complessive 6.000 somministrazioni di vaccino anti covid 19 “Moderna” in n. di 3.000 dosi per under 25 e n. 3.000 dosi per over 65.