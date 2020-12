Caserta-Monopattini presi in prestito e abbandonati

Caserta– A Caserta sono arrivati i monopattini, per essere prestati e poi abbandonati. Ne abbiamo intravisto qualcuno lungo via Renella, via Galilei e Piazza Vanvitelli.

Speriamo che il nostro articolo -segnalazione possa far intervenire chi preposto affinché sia chiaro cosa significhi il concetto di “noleggio”

Del resto, visto il costo di 20 centesimi al minuto, è impensabile che qualcuno l’abbia noleggiato per poi tenerlo fermo all’angolo di una strada

Ricordiamo a noi stessi e a chi legge che ,come da normativa, che chi prende in prestito un monopattino deve lasciare le proprie generalità. Per questo motivo non dovrebbe essere difficile risalire ai protagonisti di tale atteggiamento scorretto e poco gratificante per la città

Monopattino abbandonato in via Renella