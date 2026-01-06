Caserta, morto monsignor Raffaele Nogaro

La Chiesa di Caserta è in lutto per la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, figura di grande rilievo spirituale e umano. La notizia della sua morte è stata annunciata con parole cariche di commozione dal vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook.

«Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Caserta, con profondo dolore vi annuncio che qualche istante fa ha concluso la sua giornata terrena monsignor Raffaele Nogaro. Affidiamo padre Nogaro alla misericordia di Dio e ringraziamo il Signore per averlo donato a tutti noi», ha scritto il presule, condividendo il dolore di un’intera comunità.

Monsignor Nogaro è stato un punto di riferimento importante per la diocesi e per il territorio, apprezzato per il suo impegno pastorale, la sua vicinanza agli ultimi e la testimonianza coerente del Vangelo. Nel corso del suo ministero ha incarnato una Chiesa attenta alle esigenze sociali, capace di dialogo e profondamente radicata nei valori della giustizia e della solidarietà.

Numerosi i messaggi di cordoglio che, nelle ore successive all’annuncio, stanno arrivando da fedeli, sacerdoti e realtà ecclesiali e civili, a testimonianza dell’affetto e della stima maturati nel tempo attorno alla sua figura.

La diocesi di Caserta si stringe ora in preghiera, affidando monsignor Raffaele Nogaro alla misericordia di Dio e rendendo grazie per il dono della sua vita e del suo servizio alla Chiesa.