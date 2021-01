Caserta. Muore Pasquale . Casertano doc !

Caserta. Ancora una triste notizia accompagna il risveglio dei casertani. E’ venuto a mancare , in seguito ad una malattia, un pilastro della città’.

Pasquale Romagnolo, nonostante che per lavoro si fosse trasferito a Genova da un po’ di tempo , era rimasto nel cuore dei suoi concittadini .

Ogni volta che rimpatriava per qualche giorno infatti era una vera e propria festa . Pizza con i suoi amici storici di Piazza Vanvitelli , passeggiate e lunghe chiacchierate. Pasquale qualche mese fa aveva scritto sui social di un suo ricovero in Ospedale . Nessuno poteva immaginare che il cuore del non ancora 60enne si fosse fermato.

Belvederenews si stringe intorno al dolore che ha colpito la sua famiglia alla quale vanno le più sentite condoglianze .