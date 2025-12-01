Caserta.Musica e spettacolo per la notte bianca .Tutto il programma

Neja, Maurizio Filisdeo con il suo live show, la band Mondo Visione con un intenso tributo a Ligabue tra gli artisti della Kermesse dedicata, tra gli altri a Lello Menditto, storico esponente dell’ambiente socio-culturale casertano.

Domenica 7 dicembre 2025 – dalle ore 21:00, in tutta la città

Caserta si prepara a vivere una notte di luce, musica ed energia collettiva: domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 21, torna la Notte Bianca di Caserta, uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio, che trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso tra spettacolo, cultura, intrattenimento ed enogastronomia.

L’evento, realizzato grazie all’organizzazione dell’avvocato Gian Piero Menditto, con il supporto dell’ingegnere Fusco e della società Live Show, proporrà un programma ricco e trasversale, capace di abbracciare pubblici diversi e di raccontare la vivacità sociale e culturale della città.

L’edizione 2025 porta con sé un momento di profonda memoria e gratitudine. L’avvocato Gian Piero Menditto dedica la Notte Bianca allo storico esponente dell’ambiente socio-culturale casertano Lello Menditto, definito “padre magnifico e artefice del pensiero civico casertano, la cui nobile dedizione continua a riverberare come eco di giustizia, ardimento e visione ed a personalità come Luigi Lusetra, Giancarlo Cavano, e a tutti “gli insigni padri che, con operosa visione e indefesso impegno, elevano Caserta nei suoi tempi d’oro fino a meritarle il titolo di Brianza del Mezzogiorno”.

Eventi di tale portata non nascono da soli. La Notte Bianca ringrazia i partner che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto: Lemon Hub, Eventi in Campania, PPG, Ticketiera, Il Torchio Enoteca, Pepsi, Lay’s, Guerriero, STICC, GPC Group, PSYAcademy, K-City, Iconic Art Galleries, Gruppo Cottini, I.R.T.E.T., Costruzioni Napoli one, MD Gran Caffè Margherita, Cucina Atipica , Unitalsi ,da Carmniell e numerose realtà cittadine e imprenditoriali del territorio.

Il loro supporto conferma la rilevanza non solo culturale, ma anche economica e sociale dell’evento.

Musica, ospiti e format: il cuore pulsante della città

*Piazza Margherita* sarà il fulcro dell’evento, ospitando il format “90 Special Dance” con l’inconfondibile voce di Neja e i DJ set di Edo D’Ambrosio, accompagnato dalla vocalist Rosa D’Auria.

Sul palco saliranno anche Maurizio Filisdeo con il suo live show, la band Mondo Visione con un intenso tributo a Ligabue, e un crescendo di ritmo fino a notte fonda grazie ai set di DJ Jamon e Guerriero con la voce di Iolanda Angrisano

Per chi cerca atmosfere più alternative, *Piazza Matteotti* accoglierà la carica energica dei Banda Bassotti e degli RFC, nomi simbolo di una scena ribelle e autentica, molto amata dal pubblico campano.

Il cuore cittadino sarà attraversato da un flusso continuo di sapori, arte e movimento: *Corso Trieste* si trasformerà la mattina con la rassegna Passerella a 4 zampe alla sua dodicesima edizione sul parco del Corso e la sera lato ZTL in un grande villaggio del gusto con lo show cooking “Il Viaggio della Porchella: quando la porchetta incontra la mozzarella” a cura di Cucina Atipica, insieme allo Street Food Village che occupa tutto il corso.

*Piazza Vanvitelli* dedicata ai bambini con il Villaggio di Babbo Natale a cura della famiglia Canterini

*Via Mazzini* diventerà un corridoio artistico con artisti di strada, performer, acrobati e spettacoli itineranti, pronti a sorprendere il pubblico di ogni età.

Per questioni di viabilità e sicurezza esclusa Piazza Sant’ Anna

Una notte viva, in cui la città non sarà solo uno sfondo, ma parte integrante dell’esperienza.

La Notte Bianca Caserta 2025 è un evento privato donato alla città, pensato come celebrazione di comunità, incontro e appartenenza. Una notte da vivere insieme, in cui le strade si trasformano in luoghi di emozione condivisa, dove musica, sorrisi e relazioni diventano protagonisti.

Una notte, finalmente, da vivere