Caserta. Nasce “Atletica MACASPORT”

Dopo voci d’incoraggiamento, valutando la forza, gli obiettivi e l’opportunità di un’adeguata struttura, legati dalla stessa passione e il criterio di ragionare Annamaria Di Blasio, Domenico Mellucci e Pietro di Caprio (foto) decidono di mettersi insieme per realizzare un’A.S.D. di Atletica Leggera per Bambini, Giovani è Adulti scegliendo per nome “Atletica MACASPORT”. Un nome non a caso ricavato con le iniziali di più Comuni della provincia di Caserta dove risiedono appassionati, atleti e tecnici pronti a dare il proprio supporto e disponibilità, un largo punto focale di un progetto che prevede il rilancio dell’attività fisica e agonistica per la popolazione di ogni età. La nuova realtà associativa è affiliata alla Federazione di Atletica Leggera e con l’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. Annamaria Di Blasio di professione “Ostetrica” conosciuta anche per essere una valente atleta e accreditata istruttrice copre l’incarico di Presidente. L’Atletica MACASPORT per il corretto svolgimento dell’attività si appoggerà presso l’impianto di Macerata Campania e si propone di aprire a breve presso la “Tenuta Di Blasio” sito a Casagiove un’adeguata struttura con orari incondizionati per una Scuola di avviamento all’Atletica Leggera multidisciplinare. La neo Associazione sarà in continuo collegamento con le scuole di ogni ordine e grado, al fine di portare i giovani a praticare uno sport con un particolare metodo che li aiuterà a crescere sotto il profilo fisico ed etico morale. La MACASPORT fa ben capire di aver formato un gruppo di lavoro forte preparato e rappresentativo con i colori della Provincia di Caserta.