CASERTA, NEL CENTRODESTRA È SCATTATO L’ALLARME ROSSO: SENZA UN NOME FORTE IL RISCHIO È LA DISFATTA. E L’UNICO CHE OGGI SEMBRA IN GRADO DI EVITARE IL TRACOLLO È CIRO GUERRIERO

Mentre i partiti continuano a consumarsi tra veti, trattative infinite e tavoli che producono più comunicati che voti, in città cresce una convinzione sempre più netta: se il centrodestra vuole evitare l’ennesima sconfitta, deve puntare su una candidatura capace di parlare fuori dai recinti di partito.

Ed è qui che torna centrale il nome di Ciro Guerriero.

L’adesione a Futuro Nazionale segna infatti un passaggio politico che potrebbe cambiare gli equilibri della campagna elettorale casertana. Non solo perché Guerriero prova a presentarsi come figura alternativa ai soliti schemi, ma soprattutto perché intercetta quel pezzo di elettorato di centrodestra ormai stanco delle guerre interne, delle candidature calate dall’alto e delle coalizioni assemblate all’ultimo minuto.

Nel centrodestra casertano il problema è evidente da tempo: troppe correnti, troppi personalismi, troppi aspiranti leader e pochissima sintesi politica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una coalizione che rischia di arrivare alle elezioni divisa, logorata e senza entusiasmo.

E in politica, quando manca entusiasmo, spesso arrivano le sconfitte.

Guerriero invece prova a giocare una partita diversa. Punta sul civismo, sulla presenza costante sul territorio e soprattutto su un messaggio semplice: rompere con le liturgie della politica tradizionale che negli ultimi anni hanno paralizzato Caserta.

L’ingresso in Futuro Nazionale rafforza ulteriormente questa operazione. Il movimento guidato da figure che puntano a costruire un’area identitaria e sovranista ma aperta al civismo potrebbe diventare il contenitore ideale per aggregare delusi, moderati e pezzi di elettorato che oggi non si riconoscono più nei partiti classici del centrodestra.

Per questo, dietro le quinte, cresce il nervosismo.

Perché molti sanno che una candidatura realmente competitiva di Guerriero potrebbe sparigliare gli equilibri e mettere in difficoltà chi sperava nell’ennesima campagna elettorale giocata sulle sigle e sugli accordi di palazzo.

La sensazione, infatti, è che Caserta sia arrivata a un bivio politico preciso: continuare con le solite dinamiche che hanno prodotto immobilismo amministrativo e disillusione oppure tentare una strada nuova, più radicata sul territorio e meno dipendente dai giochi romani.

Nel frattempo il tempo stringe. E mentre gli altri discutono ancora di equilibri e candidature, Guerriero continua a muoversi, parlare alla città e costruire consenso.

Nel centrodestra molti iniziano a capirlo: forse il vero rischio non è candidare Guerriero. Il vero rischio è non candidarlo affatto.