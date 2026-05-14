Lavoratori Sieco: si comincia ad intravedere un po’ di luce

Caserta. Non si fermano i lavoratori della Sieco che, come noto, da giorni stanno vivendo la paura di un licenziamento ingiusto.

Per la cronaca, (leggi articolo: https://www.belvederenews.net/lavoratori-sieco-in-assemblea-con-i-commissari-prefettizi-precari-non-rinnovati-chiediamo-giustizia/) è doveroso ricordare che si tratta di persone che da molti anni lavorano per la suddetta Azienda, la quale avrebbe intenzione di non rinnovare più il contratto in scadenza a molti di loro, (per alcuni già terminato tra il 31 dicembre 2025 ed il 30 Marzo 2026) per procedere a nuove assunzioni.

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, i lavoratori si sono riuniti ancora una volta, dando vita ad un presidio pacifico all’esterno della Casa Comunale. Dopo una giornata di attesa, alle ore 15, la Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Antonella Scolamiero, ha messo a confronto una delegazione di dipendenti direttamente con il dott. Marco Vasienti, Rappresentante della Sieco.

È stata una riunione molto riservata, in cui la Proprietà, dopo aver ascoltato i lavoratori, ha rinviato ogni decisione a mercoledì 27 Maggio, giornata in cui le parti si ritroveranno a tavolino e, probabilmente, metteranno la parola fine a quello che sta diventando un vero e proprio calvario per più di 10 famiglie casertane.

Dalla loro parte, i rappresentanti dei lavoratori sono apparsi piuttosto fiduciosi ed hanno annunciato, in attesa della fatidica data, giorni di tregua anche per rispetto alla Commissaria Antonella Scolamiero che, secondo loro, dal primo momento si è dimostrata disponibile a trovare soluzioni ragionevoli che vadano a pari passo con la legge e la giustizia sociale.