Foto. Auto in fiamme al campo sportivo

Maddaloni (CE) – Un inizio di giornata movimentato a Maddaloni. Cittadini che sono usciti per recarsi al lavoro o a scuola di buon mattino si sono trovati sulla strada un’auto in fiamme.

Su via Libertà, all’incrocio con via Mercorio nei pressi dell’ex campo sportivo, un’autovettura ha preso fuoco.

L’auto, una Fiat Punto bianca vecchio modello, probabilmente si è dovuta fermare improvvisamente al centro dell’incrocio perché stava andando a fuoco.

Le operazione di spegnimento sono già in corso e sul posto insieme ai pompieri è arrivata anche una pattuglia della Polizia.