Il Derby dei Campioni. Al Maradona l’evento benefico

Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’

Il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona sport, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica.

Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, l’evento sportivo e solidale in programma il prossimo 29 maggio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A scendere in campo il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, vs Nazionale Calcio Palestina, in una sfida dal forte valore simbolico, sportivo e sociale.

L’evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo, Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. Saranno devoluti totalmente in beneficenza i fondi raccolti dall’iniziativa.

Alla conferenza stampa hanno preso parte rappresentanti istituzionali, ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, insieme ai promotori dell’iniziativa Saxsum Eventi, AG Events e AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport. Presenti al tavolo dei relatori: Salvatore Guangi, vice presidente Consiglio Comunale di Napoli; Emanuela Papaccio, presidente regionale AICS; Umberto Russo, direttore Radio CRC, partner dell’evento; Stanislao Forte, presidente Associazione Battiti; Giovanni Rea, Fondazione Domenico Caliendo; Lynne Brooks e Alistair Goldie, rappresentanti di Kids OR- Surgery for Children. Coinvolti numerosi studenti degli istituti scolastici del territorio Campano che riempiranno in qualità di tifosi gli spalti dello stadio.

“Il Derby dei Campioni, in programma il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona, è molto più di una sfida sportiva: è un messaggio forte rivolto soprattutto ai giovani. Attraverso il calcio e lo sport in generale vogliamo trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, l’inclusione, la lealtà e il gioco di squadra. Napoli crede nello sport come straordinario strumento educativo e di crescita personale, capace di offrire opportunità, contrastare il disagio e costruire una comunità più equa e consapevole. Investire nello sport significa investire nel futuro delle nuove generazioni”, ha dichiarato l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante.

“Non è soltanto una partita di calcio, ma un messaggio concreto di solidarietà, inclusione e vicinanza verso chi ha bisogno. Abbiamo voluto costruire un evento capace di mettere insieme grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo attorno a valori autentici. Napoli ancora una volta dimostra la propria straordinaria capacità di unire sport, spettacolo e impegno sociale in una manifestazione dal respiro internazionale. L’obiettivo è regalare una serata speciale al pubblico e allo stesso tempo sostenere concretamente le attività benefiche legate all’iniziativa”, ha sottolineato la compagine organizzativa.

Particolarmente significativa sarà la presenza della Nazionale Calcio Palestina, simbolo di resilienza, identità e orgoglio nazionale. La delegazione che prenderà parte all’evento sarà composta da una selezione mista di calciatori e calciatrici: le atlete fanno tutte parte della Nazionale femminile attualmente in attività, mentre la rappresentativa maschile includerà sia ex giocatori sia calciatori impegnati nelle diverse categorie della Nazionale palestinese. Una squadra che rappresenta l’unità, l’esperienza e il futuro del calcio palestinese. Grande protagonista della serata sarà anche la Nazionale Cantanti, realtà unica al mondo per continuità, organizzazione e finalità benefiche. Fondata da Mogol, l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ha disputato oltre 724 partite raccogliendo più di 150 milioni di euro interamente devoluti in beneficenza. Nel corso degli anni, la Nazionale Cantanti ha trasformato sport e musica in uno straordinario strumento di solidarietà, collaborando con la Croce Rossa Italiana e promuovendo iniziative benefiche in tutto il mondo.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell’Ambasciata di Palestina. La conferenza stampa è stata moderata dalla conduttrice televisiva e showgirl Veronica Maya.

Biglietto, costo 7 euro (5 euro + 2 euro di prevendita, posti non numerati. Disponibili e acquistabili presso il CAF Patronato, via Filippo Illuminato 11, Napoli).

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