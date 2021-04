Caserta: nel XXI secolo qualcuno non ha ancora chiara la buona educazione.

La nuova strada che congiunge il Policlinico a Falciano è una delle più belle della città. Sin dalle prime luci dell’alba è piena di ragazzi e adulti che passeggiano immersi in un’atmosfera davvero particolare: i marciapiedi larghi che richiamano il colore del sole, il verde degli alberi che fanno da cornice, insomma pare davvero di estraniarsi completamente dal caos e dallo smog del centro.

Siamo lontani dalla vita mondana,forse. Ma non siamo poi cosi lontani dai vandali che utilizzano lo spazio verde come sacchetto della spazzatura. Bottiglie di birra e rifiuti vari si vedono sui prati che costeggiano questa meravigliosa località. Come si evince, qualcuno non ha capito che Caserta è casa nostra, è la casa di tutti i cittadini e come tali dovremmo imparare a valorizzare ciò che abbiamo intorno,non a distruggere, a sporcare o ad imbruttire la nostra città. Si potrebbe obiettare,forse, che non vi sono cestini intorno, ma non pare cosi difficile raccogliere i rifiuti in un sacchetto, per poi gettarli negli appositi contenitori. E invece, nel XXI secolo, qualcuno non ha ancora imparato le norme basilari del vivere civile. Complimenti.