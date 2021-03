Caserta: Nicola Maiello è uno dei vincitori del contest di Marsilio editore.

Di Jessica A. Silvestro

Marsilio editore,durante la prima ondata del covid-19 realizza un contest dal titolo #tiraccontodacasa in collaborazione con l’Associazione Civita di Roma.

I racconti selezionati sono stato raccolti in un ebook : “Racconti e immagini. Memoria e testimonianza del vissuto al tempo del covid-19.”

Si tratta di una serie di racconti che mettono in luce la quotidianità durante i mesi bui di piena Pandemia e tra essi emerge “Nel Blu” di Nicola Masiello,autore casertano che vince per la categoria pensieri/riflessioni.