Venerdì 7 febbraio alle ore 20.00 al teatro Città di Pace di Puccianiello andrà in scena “Non ci resta che ridere” spettacolo ideato e diretto da Angelo Massaro che omaggia il grande Massimo Troisi. L’evento è organizzato dai Lions di Caserta con la collaborazione Di altri circolo Lions come si legge dal dalla locandina . Il ricavato sarà donato in beneficenza .