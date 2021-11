Caserta, nuovo atto di intolleranza ai danni di Rain Arcigay. La risposta dell’associazione: “Tutti in piazza il 20 novembre”

Nuovo inaccettabile atto di intolleranza ai danni di Rain Arcigay Caserta. È stata infatti vandalizzata la targa in memoria delle vittime omosessuali del nazifascismo.

In un nuovo comunicato ecco l’appello dell’associazione alla gente e ad altre realtà politiche e sociali del territorio per reagire a questa intolleranza.

Tutti in piazza Vanvitelli sabato 20 novembre alle 19.30, proprio nei pressi della targa danneggiata.

“Scendiamo in piazza per dimostrare a chi ci vuole intimidire che noi persone LGBTI+ non abbiamo paura di voi.

Voi che vi nascondete e nel buio imbrattate, infangate, vandalizzate la nostra memoria, le nostre idee, i nostri valori”.

Venite con un fiore e coloriamo, illuminiamo nuovamente questa città.

Noi staremo lì anche per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender in occasione del Transgender Day of Remembrance.